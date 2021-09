Good vibes al Dinner Club

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 27 settembre 2021) Valerio Mastandrea, Sabrina Ferilli, Pierfrancesco Favino e Carlo Craccoè stato presentato come il nuovo show di Carlo Cracco, ma non è esattamente così: lui c’è, è il filo conduttore del racconto, è al servizio dello show ma il grosso lo fanno i suoi ospiti, un validissimo gruppo di attori che, tra viaggi improvvisati e cene rilassate in allegria, tira fuori il meglio (e il peggio, che va bene lo stesso) di sé. Cracco qui non cucina, al massimo aiuta ai fornelli, e non giudica. Fa l’autista, la guida turistica che porta in giro per l’Italia i commensali, uno alla volta, facendo conoscere a ciascuno personaggi, ricette ed ingredienti al limite – fegati di polipi, per dirne una – da riproporre poi a tutti gli altri nel corso di una cena, tra aneddoti e battute sarcastiche snocciolate tra un bicchiere di vino, un abbraccio e un giro di ...