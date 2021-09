Flaza, chi è la cantante di Amici 21 (Di lunedì 27 settembre 2021) Flavia Zardetto, in arte Flaza, è una cantante italiana classe 2001. È diventata famosa al grande pubblico dopo essere entrata nella scuola di Amici 21, su volere di Lorella Cuccarini. A seguire una breve biografia e alcune curiosità sulla sua vita privata. Biografia di Flavia Zardetto Flavia Zardetto nasce a Fregene nel 2001. I suoi genitori sono titolari di uno stabilimento balneare. All’età di 12 anni inizia a scrivere musica, ereditando la passione per il canto dal padre. E se quando compone nuovi brani musicali si sente allegra e realizzata, lo stesso non si può dire quando studia: il rapporto con la scuola non è dei più idilliaci, tanto che perde l’ultimo anno delle superiori causando un profondo dolore alla famiglia. L’anno seguente però il diploma arriva per davvero, con una valutazione pari a 80: da un lato è la sua ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 27 settembre 2021) Flavia Zardetto, in arte, è unaitaliana classe 2001. È diventata famosa al grande pubblico dopo essere entrata nella scuola di21, su volere di Lorella Cuccarini. A seguire una breve biografia e alcune curiosità sulla sua vita privata. Biografia di Flavia Zardetto Flavia Zardetto nasce a Fregene nel 2001. I suoi genitori sono titolari di uno stabilimento balneare. All’età di 12 anni inizia a scrivere musica, ereditando la passione per il canto dal padre. E se quando compone nuovi brani musicali si sente allegra e realizzata, lo stesso non si può dire quando studia: il rapporto con la scuola non è dei più idilliaci, tanto che perde l’ultimo anno delle superiori causando un profondo dolore alla famiglia. L’anno seguente però il diploma arriva per davvero, con una valutazione pari a 80: da un lato è la sua ...

Advertising

tuttopuntotv : Flaza, chi è la cantante di Amici 21 #amici21 - CouchPotato7 : RT @Madda_love: Flaza che risponde acida a chi cerca solo di aiutarla Fly down amo #Amici21 - soverdualdri : flaza sa già di uscire e quindi fa la passive aggressive con chi prova ad abbracciarla #amici21 - 6osceno : raga ma chi c4zzo se ne frega di Flaza, Serena ha respirato vicino a Christian #paura #terrore #amici21 - YuriSalvatore : Flaza A me piace, e mi piace anche il suo in edito. Fortunatamente chi dice che non sa di niente, non avrà mai la v… -