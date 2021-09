Draghi al Quirinale e dopo il voto. E su Morisi? Cos'ha detto Giorgetti

(Di lunedì 27 settembre 2021) ... ex capo della comunicazione social del leader della Lega Matteo Salvini , Giancarlo, numero due del Carroccio, rilascia una lunga intervista al quotidiano La Stampa in cui auspica Mario ...

Advertising

riotta : .@matteorenzi oggi @repubblica critica Confindustria per avere sostenuto Conte III contro Draghi, rivendica elezion… - GiovanniToti : Vedrei bene Draghi sia a Palazzo Chigi che al Quirinale. Di certo sono convinto che questo Governo debba andare ava… - LaStampa : Giorgetti: “Non esistono due Leghe. Voglio Draghi al Quirinale, poi torniamo subito al voto” - Laura_Blixen : I GIORNALAI servi #Rai #mediaset @TgLa7 #sky NON VI FANNO VEDERE LO #scioperocamionisti #Draghi @Quirinale la… - LoredanaNavarra : RT @giulianol: @HuffPostItalia Poi magari Giorgetti ci spiega anche qual è l'interesse del Paese che Draghi garantirebbe al Quirinale. E an… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Quirinale

Perché 'la vera discriminante politica per i prossimi sette anni è che cosa fa. Va al? Va avanti col Governo? E se va avanti con chi lo fa?', si interroga il ministro, il quale se ...... Giancarlo Giorgetti , numero due del Carroccio, rilascia una lunga intervista al quotidiano La Stampa in cui auspica Marioalper poi andare al voto, parla delle elezioni ...Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in un’intervista a La Stampa spiega stamattina che “la vera discriminante politica per i prossimi sette anni è che cosa fa Draghi. Va al Quir ...https://youtu.be/098b4C52hkE Zuppa di Porro. In germania vince Spd o meglio perde la Cdu. Giordano: basta co sto canto alla Merkel, e ci si mette pure ...