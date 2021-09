De Zerbi | ' L' Inter è più forte dell' anno scorso | sono migliorati nella testa'

(Di lunedì 27 settembre 2021) No, non parlate a Roberto Dedi ridimensionamento da parte. 'Rispetto a unfapiù forti: già lo stavano diventando, ma lo scudetto è stato determinante. Credo ...

"L'è molto forte nella testa rispetto a un anno fa, quando già lo stava diventando, ma vincere lo scudetto è stato determinante per tanti giocatori - ha aggiunto l'ex mister del Sassuolo - ...No, non parlate a Roberto Dedi ridimensionamento da parte dell'. 'Rispetto a un anno fa sono più forti nella testa: già lo stavano diventando, ma lo scudetto è stato determinante. Credo siano più forti dell'anno ...Simone Inzaghi promuove la sua Inter dopo l'avvio di campionato ma chiede più attenzione nella fase difensiva: "Possiamo migliorare dietro, ma abbiamo fatto le prime sei di campionato più la gara cont ...KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Contro lo Shakhtar non è decisiva, ma sarà senz’altro una partita importante perchè entrambe vogliamo muovere la classifica. Per noi sarà una gara impegnativa contro un a ...