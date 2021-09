Dayane Mello cade ubriaca e batte la testa a La Fazenda, scatta l’appello: “Portatela via da quell’inferno” (VIDEO) (Di lunedì 27 settembre 2021) In queste ore Dayane Mello si è resa protagonista di un altro evento molto increscioso a La Fazenda. Dopo le molestie subite da Nego e la totale indulgenza da parte dello staff della trasmissione, pare sia accaduto altro. La produzione, infatti, ha organizzato una nuova festa durante la quale tutti hanno alzato parecchio il gomito, L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 27 settembre 2021) In queste oresi è resa protagonista di un altro evento molto increscioso a La. Dopo le molestie subite da Nego e la totale indulgenza da parte dello staff della trasmissione, pare sia accaduto altro. La produzione, infatti, ha organizzato una nuova festa durante la quale tutti hanno alzato parecchio il gomito, L'articolo proviene da KontroKultura.

