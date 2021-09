Da Montevecchia a San Colombano | i vini di Milano alla riscossa

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 27 settembre 2021) Vin nostran, vin di noster campagn, ma legittem, ma s’cett, ma sinzer, per el stomegh d’on bon Milanes ghe va robba del noster paes. Nun che paccem del bell e del bon, fior de manz, de vedij, de cappon, fior de pan, de formaj, de butter, no emm besogn de fà el cunt coj biccer… (Carlo Porta, Brindes de Meneghin a l’ostaria) Lo spiegava già Carlo Porta: per lo stomaco di un buon Milanese ci vuole un vino schietto e sincero. E perché andare a cercarlo lontano, quando il vino “nostrano” si può trovare alle porte della metropoli? Non occorre guardare lontano per trovaredi qualità, anzi, a una manciata di chilometri dMadonnina si trovano produzioni poco note ma sicuramente interessanti. Dove? A Sane in Brianza.San: il vino diper antonomasia (e per tradizione)«È questo ...