Che cosa ha detto la vice questore di Roma sul palco No vax (Di lunedì 27 settembre 2021) Sarà sottoposta a procedimento disciplinare Nunzia Alessandra Schilirò, vicequestore della polizia di stato (in forza alla Criminalpol al Polo Tuscolano, ma in quel momento fuori servizio), che nel pomeriggio del 25 settembre ha preso la parola in piazza San Giovanni, a Roma, davanti a migliaia di manifestanti riuniti come ogni sabato per protestare contro il green pass. La protesta è stata organizzata da “Ancora Italia”, Movimento 3V, Fisi, “Primum non nocere”, “No paura day” e “Fronte del dissenso”. Schilirò ha parlato per una decina di minuti. Ha invocato la “disobbedienza civile” come “dovere sacro quando lo stato diventa dispotico”, e ha detto: "Noi poliziotti abbiamo giurato sulla Costituzione, per questo sono qui”. La polizia era in realtà impegnata a far rispettare l’ordine pubblico e ha affrontato i lanci ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 settembre 2021) Sarà sottoposta a procedimento disciplinare Nunzia Alessandra Schilirò,della polizia di stato (in forza alla Criminalpol al Polo Tuscolano, ma in quel momento fuori servizio), che nel pomeriggio del 25 settembre ha preso la parola in piazza San Giovanni, a, davanti a migliaia di manifestanti riuniti come ogni sabato per protestare contro il green pass. La protesta è stata organizzata da “Ancora Italia”, Movimento 3V, Fisi, “Primum non nocere”, “No paura day” e “Fronte del dissenso”. Schilirò ha parlato per una decina di minuti. Ha invocato la “disobbedienza civile” come “dovere sacro quando lo stato diventa dispotico”, e ha: "Noi poliziotti abbiamo giurato sulla Costituzione, per questo sono qui”. La polizia era in realtà impegnata a far rispettare l’ordine pubblico e ha affrontato i lanci ...

