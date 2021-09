Brokeback Mountain | Jake Gyllenhaal | C' era uno stigma sui nostri ruoli

(Di lunedì 27 settembre 2021), a proposito di, ha affermato che, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, tutti dovrebbero avere la possibilità di interpretare qualunque ruolo.ha parlato delloche era legato acome quelli che lui e Heath Ledger hanno interpretato in. Diretto da Ang Lee, il dramma romantico del 2005 descriveva la complessa relazione tra due cowboy, Ennis Del Mar (Ledger) e Jack Twist (). Durante un'intervista con il The Sunday Times, all'attore di Hollywood è stato chiesto se a suo modo di vedere, col senno di poi, la reazione al film sarebbe stata diversa se fossero stati scelti due attori omosessuali per i ...

Jake Gyllenhaal, a proposito di Brokeback Mountain, ha affermato che, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, tutti dovrebbero avere la possibilità di interpretare qualunque ruolo.