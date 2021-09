Berlusconi in campo col "coeur in man". "Serve una svolta: Fi è essenziale per governare" (Di lunedì 27 settembre 2021) L'appello del leader per la sfida di Milano: "Il professor Bernardo è un grande medico che aiuta i deboli. Queste elezioni si vinceranno al centro, guideremo il Paese dopo il 2023" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 settembre 2021) L'appello del leader per la sfida di Milano: "Il professor Bernardo è un grande medico che aiuta i deboli. Queste elezioni si vinceranno al centro, guideremo il Paese dopo il 2023"

infoitinterno : Berlusconi in campo col 'coeur in man'. 'Serve una svolta: Fi è essenziale per governare'