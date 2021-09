Atalanta, Palomino a parte. Muriel in parte in gruppo (Di lunedì 27 settembre 2021) BERGAMO - Seduta pomeridiana per l' Atalanta , al lavoro al Centro Bortolotti in vista della partita di mercoledì al Gewiss Stadium contro lo Young Boys, seconda giornata della fase a gironi della ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 27 settembre 2021) BERGAMO - Seduta pomeridiana per l', al lavoro al Centro Bortolotti in vista della partita di mercoledì al Gewiss Stadium contro lo Young Boys, seconda giornata della fase a gironi della ...

Advertising

sportface2016 : #UCL , tegola #Atalanta: Josè #Palomino costretto a dare forfait contro lo #YoungBoys - sportli26181512 : Atalanta, Palomino a parte. Muriel in parte in gruppo: In vista del match di Campions contro lo Young Boys, allenam… - Fantacalcio : Atalanta, Muriel parzialmente in gruppo: differenziato per Palomino - Atalantinicom : #Atalanta - News da Zingonia: Muriel parte dell’allenamento con il gruppo, Palomino a parte - LeBombeDiVlad : ?? #Atalanta, trattativa avviata con #Palomino per il rinnovo del contratto Le ultime ???? #LBDV #calciomercato -