Acquisto Salernitana | Preziosi dice no | «Non entrerò mai più nel calcio»

(Di lunedì 27 settembre 2021) Enricointervistato a Radio Rai, ha smentito le voci di un suo possibiledellacircolate nei giorni scorsi subito dopo la cessione del Genoa al fondo americano 777 Partners: «La? Assolutamente no, nonmai più nel. Ho ricevuto anche una telefonata, ma dico di no». La società granata dovrà essere ceduta entro il 31mbre prossimo secondo le norme imposte dalla FIGC. Inoltre i Trustee a cui è stata affidata quest’estate, hanno recentemente emesso un comunicato nel quale viene definita la data del 30 settembre come l’ultima utile per ricevere offerte di intenzione d’da parte degli interessati.

Enrico Preziosi ha smentito a Radio Rai le voci di un suo possibile acquisto della Salernitana circolate nei giorni scorsi subito dopo la cessione del Genoa al fondo americano 777 Partners. "Assolutamente no, non entrerò mai più nel calcio". "Erano tre anni che volevo cedere e questa è una società di tutto rispetto. Vedono il calcio come business, come un intrattenimento."