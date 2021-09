Superbike | Jerez | Razgatlioglu ancora su Rea in gara 1

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 26 settembre 2021) L’atmosfera cupa diavvolge questa1 domenicale del mondiale. Ma allo spegnimento del semaforo, si ritorna ad una parvenza di normalità. E questa parvenza èfavorevole a Toprak, che in questa manche batteJonathan Rea. Un lungo inseguimento, un sorpasso e via così: non è facile come sembra, ma abbastanza agevole per il pilota Yamaha, che aumenta il suo vantaggio in campionato a 6 punti. Rea deve accontentarsi della seconda posizione. Scott Redding onora la Ducati con il terzo posto, soffiato ad Andrea Locatelli. E “vendica” l’assenza di Michael Ruben Rinaldi, caduto nelle fasi iniziali. Alvaro Bautista, Loris Baz, Michael Van Den Mark, Axel Bassani, Alex Lowes e Garrett Gerloff chiudono la top ten., ...