Shakhtar Donetsk-Inter | Inzaghi in conferenza stampa | data | orario | tv e streaming

(Di domenica 26 settembre 2021) L’, l’ottimo esordio stagionale in campionato, si prepara a disputare una nuova sfida contro lonel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2021/2022. Il tecnico nerazzurro Simone, alla vigilia della gara, parlerà innella giornata di lunedì 26 settembre alle ore 18:15 per presentare questa importante partita. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

Il dg dello Shkhtar, Sergej Palkin, ha parlato al sito ufficiale del club ucraino per presentare la gara di martedì contro l'Inter. STANNO BENE - 'Loro più forti della scorsa stagione? È difficile valutare in...