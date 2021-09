Samir Nasri dice basta | ufficiale l’addio al calcio

(Di domenica 26 settembre 2021)ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dalgiocato. Dopo aver lasciato l’Anderlecht nel 2020 e aver iniziato un’avventura da opinionista in Canal+, il centrocampista si è espresso in un’intervista a JDD. “Un episodio mi ha ferito gravemente e ha cambiato il mio rapporto con il– ha spiegato – la mia squalifica. Trovai che, più che ingiusto, non avevo preso alcun prodotto dopante. Era solo un’iniezione di vitamine perché stavo male“, il riferimento ai 18 mesi di stop dalla UEFA nel febbraio 2018 per violazione delle norme antidoping. E sull’esperienza all’Anderlecht. “Non è andata come previsto – ha ammesso – Poi il campionato è stato fermato a causa del Covid”. SportFace.

Stop al calcio a 34 anni.racconta la sua decisione ai microfoni di JDD come riportato anche da RMC Sport . Il talento francese ha scelto nelle scorse settimane di appendere gli scarpini al chiodo al termine di una ...Commenta per primoinizia un nuovo percorso: l'ex giocatore di Arsenal e Manchester City, sarà commentatore per la Champions League per Canal+.Samir Nasri ha annunciato l'addio al calcio dopo la fine del contratto con l'Anderlecht: l'annuncio in una intervista ...L'ex talento francese pare aver deciso per il ritiro dal mondo del pallone e ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a questa decisione ...