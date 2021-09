Rudy Zerbi canta “Ho la gola secca” e stronca Inder (VIDEO)

(Di domenica 26 settembre 2021)la sua canzone Nel pomeriggio di oggi è andata in onda una nuova puntata di Amici 2021. La trasmissione condotta da Maria De Filippi ha visto l’assegnazione dei banchi, ma anche la conferma delle maglie da parte degli allievi già confermati., docente di canto, anche in questo L'articolo proviene da Novella 2000.

Inder ad Amici 21 ha cantato la lista della spesa così come voluto da Anna Pettinelli . Il ragazzo ha portato a casa egregiamente la sfida. Unico detrattore?. Il prof di canto, per dimostrare che aveva utilizzato la stessa base del suo singolo, ovvero Gola secca, ha chiesto a Maria De Filippi di mandargli la stessa base della lista della spesa, ...Il cantante, dopo essersi esibito, lascia il suo banco a Rea , aspirante cantante, a cuidecide di dare un'occasione all'interno del talent show. Proseguono le selezioni con Gianmarco e ...Dopo l'esibizione di Inder ad Amici Rudy Zerbi stronca la sua prova e canta il ritornello di "Ho la gola secca", pezzo del cantante ...Su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Amici 21; tanti ospiti della scorsa edizione e nuovi allievi prendono il banco ...