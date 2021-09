Poca (o forse nessuna) differenza tra la Dea e i campioni d’Italia: Gasp può esserne orgoglioso (Di domenica 26 settembre 2021) Spumeggiante partita quella di San Siro tra Inter e Atalanta. Entrambe le squadre avrebbero potuto prevalere, ma alla fine il punteggio ha decretato un pareggio per 2 a 2. La formazione meneghina parte fortissimo e dopo 5 minuti è già avanti con un tiro al volo di Lautaro che si insacca sotto la traversa. Superato il gol preso a freddo la Dea comincia a macinare gioco e prende in mano il pallino delle azioni. Man mano che i minuti passano si intuisce che l’Atalanta ha nelle corde la possibilità di riequilibrare il risultato, cosa che avviene alla mezz’ora su un bolide da fuori area di Malinovky imprendibile per Handanovic in tuffo. La formazione di Gasperini ora comanda la suonata e dopo 8 minuti un altro tiro di Malinovky costringe l’estremo difensore interista ad una respinta che Toloi corregge in rete. La Dea è meritatamente avanti. Nel secondo tempo mister Inzaghi ... Leggi su bergamonews (Di domenica 26 settembre 2021) Spumeggiante partita quella di San Siro tra Inter e Atalanta. Entrambe le squadre avrebbero potuto prevalere, ma alla fine il punteggio ha decretato un pareggio per 2 a 2. La formazione meneghina parte fortissimo e dopo 5 minuti è già avanti con un tiro al volo di Lautaro che si insacca sotto la traversa. Superato il gol preso a freddo la Dea comincia a macinare gioco e prende in mano il pallino delle azioni. Man mano che i minuti passano si intuisce che l’Atalanta ha nelle corde la possibilità di riequilibrare il risultato, cosa che avviene alla mezz’ora su un bolide da fuori area di Malinovky imprendibile per Handanovic in tuffo. La formazione dierini ora comanda la suonata e dopo 8 minuti un altro tiro di Malinovky costringe l’estremo difensore interista ad una respinta che Toloi corregge in rete. La Dea è meritatamente avanti. Nel secondo tempo mister Inzaghi ...

Advertising

Charlito0374 : @EdoardoMecca1 Avremmo appunto, detto ciò; poi gestiamo come una neopromossa con poca qualità, ma forse esagero io?? - leblancgds : @babyboygds @crostatinagds che in realtà ebbe luogo tra loro e la sabbia, una visione parecchio demenziale se vista… - Noninfluente : RT @euricona: Nutella in tendenza devono addolcirci qualche pillola? ???? Ad ogni modo è buona Ben poca ne mangio forse perché ne ho mangiat… - euricona : Nutella in tendenza devono addolcirci qualche pillola? ???? Ad ogni modo è buona Ben poca ne mangio forse perché ne… - MentoreSiesto : @gianmarcodonato @Matteo721548991 @tdrclaudio Forse perché non hai argomenti. Astieniti, salva la poca dignità che ti è rimasta. -