Caso "eccezionale" nel Regno Unito. Una donna, madre di due bambini, dopo aver perso l'occhio a causa di un cancro mortale, ha rivelato di essere ora in grado di spegnere le candele attraverso la sua orbita vuota. Emma Cousins, 34 anni, di Sheffield, città vicino Manchester, vive con un occhio a seguito di un'operazione, nel giugno del 2018, per rimuovere un tumore estremamente raro chiamato condrosarcoma mesenchimale. I medici le hanno detto che era "l'unica persona in Inghilterra" con il cancro cresciuto silenziosamente dietro il suo occhio sinistro per ben quindici anni. Emma si è accorta del tumore solo quando si è lamentata con il suo medico perché il suo occhio stava iniziando a gonfiarsi. E oltre all'intervento, la signora Cousins ??è rimasta con un piccolo foro all'interno dell'orbita vuota a causa della radioterapia; per ...

Ultime Notizie dalla rete : Perde l’occhio Perde l’occhio per il cancro, ora è una star su TikTok per un insolito “talento” Periodico Italiano