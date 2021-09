Osimhen e Insigne da sballo: il Napoli fa 6 su 6 ed è in vetta da solo (Di domenica 26 settembre 2021) Il Napoli fa sei vittorie in sei giornate e torna in testa da solo. L'ultima vittima è il Cagliari di Walter Mazzarri: decidono i gol di Osimhen e Insigne (su rigore). Luciano Spalletti si coccola la ... Leggi su gazzetta (Di domenica 26 settembre 2021) Ilfa sei vittorie in sei giornate e torna in testa da. L'ultima vittima è il Cagliari di Walter Mazzarri: decidono i gol di(su rigore). Luciano Spalletti si coccola la ...

SkySport : NAPOLI-CAGLIARI 2-0 Risultato finale ? ? #Osimhen (11') ? rig. #Insigne (57') ?? - caterinabalivo : Soli al comando, a punteggio pieno dopo 6 partite! Se è un sogno non svegliateci! Grande Osimhen, ma pure il capita… - lawxzss : RT @NdoV97: Non c'è nulla da dire, questa squadra e quest'allenatore meritano solo gli elogi per quest'inizio di campionato. Osimhen e Insi… - LuigiLiccardo6 : RT @scottotweet: Un #Napoli 6su6 sornione, organizzato e con due grandissimi #Osimhen e #Anguissa, grande rinforzo. Insigne preciso dal dis… - Lorde_92 : Immensi Insigne e Osimhen. Questo Napoli è da orgasmo puro ???? #NapoliCagliari -