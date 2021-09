La Juve vince la seconda partita (3-2 alla Samp) ma perde di nuovo Dybala (Di domenica 26 settembre 2021) La vittoria della Juventus è una notizia, come un tempo lo erano le sconfitte. La squadra di Allegri ha vinto la seconda partita in sei giornate di campionato. È anche la seconda consecutiva visto che la prima era avvenuta in settimana a La Spezia. La Juventus ha battuto 3-2 la Sampdoria, con un pizzico di agitazione nel finale dopo la seconda rete di Candreva. Prima rete di Dybala che poi però ha lasciato il campo in lacrime per l’ennesimo infortunio muscolare. Al suo posto Kulusevski. I blucerchiati hanno giocato la loro partita ma sono andati sotto su calcio di rigore (fallo di mano) di Bonucci. Prima dell’intervallo la rete di testa di Yoshida. Nella ripresa, partita chiusa al 57esimo da Locatelli ben servito ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 settembre 2021) La vittoria dellantus è una notizia, come un tempo lo erano le sconfitte. La squadra di Allegri ha vinto lain sei giornate di campionato. È anche laconsecutiva visto che la prima era avvenuta in settimana a La Spezia. Lantus ha battuto 3-2 ladoria, con un pizzico di agitazione nel finale dopo larete di Candreva. Prima rete diche poi però ha lasciato il campo in lacrime per l’ennesimo infortunio muscolare. Al suo posto Kulusevski. I blucerchiati hanno giocato la loroma sono andati sotto su calcio di rigore (fallo di mano) di Bonucci. Prima dell’intervallo la rete di testa di Yoshida. Nella ripresa,chiusa al 57esimo da Locatelli ben servito ...

MassimoChiaram7 : RT @VincenzoSteve98: La Juve vince la seconda gara di fila convincendo per gran parte della partita. Poi la Sampdoria con orgoglio la mette… - cn1926it : La #Juve vince ancora ancora: battuta la #Sampdoria allo #Stadium - sscalcionapoli1 : La Juve vince di nuovo soffrendo 3-2: superata la Samp per la prima vittoria casalinga - ContropiedeA : In sei giornate l'ex difesa impenetrabile dei bianconeri ne prende 10; ma come contro lo Spezia soffre e vince - paoloangeloRF : La Juve vince ma perde Dybala: 3-2 alla Sampdoria

Ultime Notizie dalla rete : Juve vince Diretta/ Juventus Sampdoria (risultato 2 - 1) video streaming tv: Yoshida accorcia! La vittoria in rimonta in casa dello Spezia nel turno infrasettimanale, dove pure la Juve si è ... La Samp non vince all'Allianz Stadium dall'1 - 3 del 6 gennaio 2013, decisiva una doppietta di Mauro ...

Video/ Olbia Cesena (0 - 1): highlights e gol. Decide Caturano al 94'! Il Cesena vince 0 - 1 a Olbia c on un gol di Caturano. V ittoria in extremis con rete al 94esimo per i ... Diretta/ Foggia Juve Stabia streaming video tv: tecnici top a confronto (Serie C) SINTESI ...

La Juve vince in rimonta contro lo Spezia: al Picco finisce 2-3. Prima vittoria in campionato per Allegri ilmessaggero.it La Juve soffre ma vince 3-2, Samp ko La Juventus vince soffrendo la sua seconda partita di fila battendo allo Stadium la Sampdoria. Dybala segna il primo gol al 10 minuto. Bonucci raddoppia su rigole al 43esimo minuto. Accorcia la Sampd ...

Juventus soffre ma vince la prima allo Stadium: Samp sotto 3-2 La Juventus soffre molto ma porta a casa i primi tre punti nel proprio stadio. La squadra bianconera ha battuto la Sampdoria con punteggio di 3-2 in una gara sempre aperta. In avvio la sblocca col sin ...

