Difesa e cuore: la Dinamo apre la stagione col sorriso (Di domenica 26 settembre 2021) Tagscampionato LBAI giganti si impongono su Pesaro 75 - 73. Doppia doppia di Mekowulu (21 pt, 10 rb) Si apre nel migliore dei modi la regular season della Dinamo Banco di Sardegna che si impone su ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 26 settembre 2021) Tagscampionato LBAI giganti si impongono su Pesaro 75 - 73. Doppia doppia di Mekowulu (21 pt, 10 rb) Sinel migliore dei modi la regular season dellaBanco di Sardegna che si impone su ...

Advertising

tusiquevales_it : Un messaggio molto importante e delle parole che arrivano dritte al cuore quelle di mamma Maria Teresa! ?? Sostenia… - enpaonlus : Conclusa a #Verona una partecipata manifestazione contro #Aptuit, contro la sperimentazione animale, per la difesa… - Solo_La_Roma : RT @asrsupporter: Regalati i primi 20’ della partita. Difesa da incubo. Rigore non dato, e poi ripartena e gol loro convalidato. Nella ripr… - iamfedericooo : RT @asrsupporter: Regalati i primi 20’ della partita. Difesa da incubo. Rigore non dato, e poi ripartena e gol loro convalidato. Nella ripr… - asrsupporter : Regalati i primi 20’ della partita. Difesa da incubo. Rigore non dato, e poi ripartena e gol loro convalidato. Nell… -