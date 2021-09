Dazn, lo streaming continua a deludere. La politica scende in campo: “Che trasmettano via digitale terrestre!” (Di domenica 26 settembre 2021) Come negli scorsi anni, continua la battaglia tra Dazn, servizio on demand per lo sport in streaming, e gli abbonati che chiedono maggior qualità video e tutela a fronte dell’esborso sostenuto. Le occasioni che hanno fatto riacuire il dibattitto sono stati i due match di giovedì scorso Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio. In entrambe le gare le L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 26 settembre 2021) Come negli scorsi anni,la battaglia tra, servizio on demand per lo sport in, e gli abbonati che chiedono maggior qualità video e tutela a fronte dell’esborso sostenuto. Le occasioni che hanno fatto riacuire il dibattitto sono stati i due match di giovedì scorso Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio. In entrambe le gare le L'articolo

Advertising

capuanogio : Massimo rispetto per chi ci lavora, ma così è inimmaginabile proseguire. Qualunque sia l’origine del problema,… - DAZN_HELP_ITA : @Filiusdei32 Ciao Francesco, nella nostra guida trovi dei suggerimenti utili per prevenire problemi di streaming. S… - SportInTV_IT : Diletta #Leotta e i problemi di #DAZN: «Se fosse per me sistemerei io tutte le antenne d'Italia» @Striscia… - blankaut : Dazn si vede male anche negli spezzoni del loro canale ufficiale su Youtube. Sembra quasi che abbiano un fps molto… - iddecio : @DAZN_HELP_ITA rimborsatemi perché io non riesco a vedere la partita !!! Voi e questo cazzo di streaming !!!! -