Cosa ci faceva la vice questore di Roma sul palco dei "No Green Pass"? | VIDEO (Di domenica 26 settembre 2021) Secondo gli organizzatori della manifestazione, ieri in piazza San Giovanni a Roma c'erano 100mila persone a protestare contro il Green Pass. Per la questura erano circa tremila. Ma per la vice questore, Nunzia Alessandra Schilirò, erano lì per un giusto motivo. Tanto che ad un certo punto, durante l'evento, la donna ha deciso di salire sul palco di "Contro il Green Pass, per la Libertà e il futuro " per dire la sua contro il certificato verde come "privata cittadina". Il suo intervento non era previsto nella scaletta, ma – a sorpresa – ha preso la parola invocando la "disobbedienza civile" di Ghandi come "dovere sacro quando lo Stato diventa dispotico". E poi ancora: "Il male nella storia non ha mai vinto", rievocando le figure di Giovanni Falcone e ...

