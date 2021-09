Con i No vax a protestare, azione disciplinare per una poliziotta (Di domenica 26 settembre 2021) AGI - Sarà sottoposta a procedimento disciplinare Nunzia Alessandra Schilirò, vicequestore della Polizia di Stato, che ieri pomeriggio ha preso la parola in piazza San Giovanni, a Roma, davanti a migliaia di manifestanti riuniti come ogni sabato per protestare contro il Green Pass. "Ha parlato per 10 minuti buoni, prendendo una posizione no-Vax e no Green Pass - spiegano all'AGI fonti di polizia - . Questo, finche' e' frutto di posizione personale, non crea un problema diretto all'amministrazione. Ma sul palco, in questo caso, la dottoressa è stata presentata come 'dirigente della polizia di Stato' creando un danno di immagine e una situazione di imbarazzo". Per questo l'amministrazione ha fatto partire un procedimento disciplinare. "Ho scelto il mio mestiere, perchè credevo che non ... Leggi su agi (Di domenica 26 settembre 2021) AGI - Sarà sottoposta a procedimentoNunzia Alessandra Schilirò, vicequestore della Polizia di Stato, che ieri pomeriggio ha preso la parola in piazza San Giovanni, a Roma, davanti a migliaia di manifestanti riuniti come ogni sabato percontro il Green Pass. "Ha parlato per 10 minuti buoni, prendendo una posizione no-Vax e no Green Pass - spiegano all'AGI fonti di polizia - . Questo, finche' e' frutto di posizione personale, non crea un problema diretto all'amministr. Ma sul palco, in questo caso, la dottoressa è stata presentata come 'dirigente della polizia di Stato' creando un danno di immagine e una situdi imbarazzo". Per questo l'amministrha fatto partire un procedimento. "Ho scelto il mio mestiere, perchè credevo che non ...

