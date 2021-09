Programmi TV di stasera, sabato 25 settembre 2021. Su Rete 4 Sean Connery è 007 (Di sabato 25 settembre 2021) Sean Connery Rai1, ore 21.25: Arena Suzuki ‘60 ‘70 ‘80 – Novità Dall’Arena di Verona, Amadeus è il protagonista di due show dedicati alla musica degli anni 60? 70? e 80?, un’occasione per celebrare tre dei decenni più felici ed iconici della musica made in Italy e le hit Internazionali. Rai2, ore 21.05: The Rookie 3×09 Allerta Amber: Per Lucy e Jackson è l’ultimo giorno da recluta, mentre Nolan deve ancora aspettare. Lopez decide che Jackson sarà in pattuglia con lei, Lucy gioca uno scherzo a Tim per vendicarsi delle sue angherie. Rai2, ore 21.50: Bull 5×12 Prova contraria: Il giovane Leo è accusato ingiustamente dell’omicidio del detective Kaminsky, l’uomo che 12 anni prima arrestò suo padre. La TAC fa presentare alla Procura la richiesta di annullamento della condanna. Rai3, ore 21.20: Indovina chi viene a Cena Dalle analisi delle mele trattate ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 25 settembre 2021)Rai1, ore 21.25: Arena Suzuki ‘60 ‘70 ‘80 – Novità Dall’Arena di Verona, Amadeus è il protagonista di due show dedicati alla musica degli anni 60? 70? e 80?, un’occasione per celebrare tre dei decenni più felici ed iconici della musica made in Italy e le hit Internazionali. Rai2, ore 21.05: The Rookie 3×09 Allerta Amber: Per Lucy e Jackson è l’ultimo giorno da recluta, mentre Nolan deve ancora aspettare. Lopez decide che Jackson sarà in pattuglia con lei, Lucy gioca uno scherzo a Tim per vendicarsi delle sue angherie. Rai2, ore 21.50: Bull 5×12 Prova contraria: Il giovane Leo è accusato ingiustamente dell’omicidio del detective Kaminsky, l’uomo che 12 anni prima arrestò suo padre. La TAC fa presentare alla Procura la richiesta di annullamento della condanna. Rai3, ore 21.20: Indovina chi viene a Cena Dalle analisi delle mele trattate ...

Ultime Notizie dalla rete : Programmi stasera Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 25 Settembre 2021 Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: Arena Suzuki '60 '70 '80 , show musicale condotto da Amadeus dall'Arena di Verona, in onda dalle 21.20 ...

'Indovina chi viene a cena' con Sabrina Giannini Simona De Gregorio Lifestyle Indovina chi viene a cena Stagione 1 - Episodio 37 21:20 domani sera stasera in onda 25 Sep Le minacce all'ambiente e alla nostra salute, il traffico illecito di animali esotici, le truffe alimentari sono solo alcuni dei temi al centro delle inchieste di Sabrina ...

Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 24 Settembre 2021 ComingSoon.it Stasera il Blues, Rock & Swing di Matthew Lee. Nel pomeriggio l’esibizione dei cori Un rocker di gran classe, ma anche un crooner confidenziale. Definizioni che da sempre accompagnano Matthew Lee che, stasera, non mancherà di infiammare la platea del Teatro Politeama di Catanzaro con ...

Genoa-Verona e la cessione agli americani: stasera su Primocanale in diretta dalle 19:00 GENOVA - Stasera un lungo pre partita dalle 19:15 su Primocanale asprettando il match al Ferraris in programma alle 20.45 tra il Genoa ed il Verona. Un sabato storico in qualche modo perché è il primo ...

