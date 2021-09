Napoli | lettere dei Borbone in ‘vendita’ recuperate dai carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Domani alle 10:30 all’Archivio di Stato di, in occasione delle Giornate del Patrimonio Europeo, numerosi e importanti documenti storici di proprietà dello Stato saranno restituiti dal Comandante del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) di, maggiore Giampaolo Brasili, alla direttrice dell’Archivio di Stato di, Candida Carrino, alla presenza del soprintendente archivistico per la Campania, Gabriele Capone. Si tratta di ottantadue documenti storici databili tra il 1798 e il 1893, riconducibili al periodo borbonico napoletano e appartenenti al Fondo denominato “Carte della Regina Maria Carolina – Archivio” custodito presso l’Archivio di Stato di. Tra questi spiccano per importanza la lettera del 25 ...