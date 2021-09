Lutto in casa Roma, è morto il padre di un calciatore: il cordoglio (Di sabato 25 settembre 2021) dei compagni di squadra e dei tifosi. Si è arreso a un brutto male E’ un momento estremamente positivo in casa Roma. I giallorossi hanno iniziato la stagione con 6 vittorie su 7 partite disputate, considerando anche la Conference League. L’unica sconfitta L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 25 settembre 2021) dei compagni di squadra e dei tifosi. Si è arreso a un brutto male E’ un momento estremamente positivo in. I giallorossi hanno iniziato la stagione con 6 vittorie su 7 partite disputate, considerando anche la Conference League. L’unica sconfitta L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

CarloVerdelli : I talebani stanno spegnendo le donne una a una. Coprendone a lutto il volto, chiudendole fuori da scuola, dentro ca… - ElenoirL7 : Una donna che ha passato una vita di merda, un lutto qualche mese fa mentre era chiusa in una casa, una MAMMA che h… - terranova_us : LUTTO IN CASA U. S. TERRANOVA È deceduta la mamma di uno dei soci fondatori 'Saverio Cutroneo' La società, gli atl… - _CamillaGreco : RT @isabenanti: I tempi sono proprio cambiati, una volta al Grande Fratello se uscivi dalla casa, anche per un motivo grave o un lutto, eri… - isabenanti : I tempi sono proprio cambiati, una volta al Grande Fratello se uscivi dalla casa, anche per un motivo grave o un lu… -