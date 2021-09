Leclerc: 'Farò del mio meglio, ma qui non si sorpassa' (Di sabato 25 settembre 2021) Leclerc era perfettamente consapevole che il GP di Russia sarebbe stato tutto in salita. Passare alla PU evoluta , la quarta stagionale, è costata la partenza dall'ultima fila e il monegasco scatterà ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 25 settembre 2021)era perfettamente consapevole che il GP di Russia sarebbe stato tutto in salita. Passare alla PU evoluta , la quarta stagionale, è costata la partenza dall'ultima fila e il monegasco scatterà ...

Ultime Notizie dalla rete : Leclerc Farò Leclerc: 'Farò del mio meglio, ma qui non si sorpassa' Il passo nei long run e la prestazione di Sainz in qualifica, dimostrano la bontà del se up scelto, ma Leclerc resta realista e preferisce evitare proclami, consapevole che Sochi non è il circuito ...

Leclerc parte dal fondo: 'Farò la danza della pioggia per recuperare posizioni' Sarà un GP diverso dal solito per Leclerc. A Sochi il monegasco partirà ultimo, complice il cambio della power unit effettuato sulla sua Ferrari, ma Charles non parte sconfitto, anzi. "È prevista pioggia, quindi sarà più facile ...

Il passo nei long run e la prestazione di Sainz in qualifica, dimostrano la bontà del se up scelto, ma Leclerc resta realista e preferisce evitare proclami, consapevole che Sochi non è il circuito ...