Advertising

Agenzia_Ansa : Meng Wanzhou, la direttrice finanziaria del colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei rilasciata poche ore fa d… - sole24ore : La #Cina libera i due canadesi dopo il rilascio di Lady #Huawei: - MediasetTgcom24 : Lady Huawei ringrazia Xi: 'Ha a cuore la sicurezza di tutti i cinesi' #mengwhanzhou - Tommaso94989154 : RT @fattoquotidiano: LADY HUAWEI TORNA IN CINA Meng Wanzhou era ai domiciliari in Canada da quasi tre anni con l'accusa di aver violato l'… - NotizieGeopolit : “Lady Huawei” liberata, ‘grazie al mio forte paese e al Partito Comunista’ -

Ultime Notizie dalla rete : Lady Huawei

Appena rientrata in Cina, a Shenzhen,ha ringraziato pubblicamente il presidente Xi Jinping. 'Ha a cuore la sicurezza di ogni cittadino cinese, inclusa me', ha detto il direttore finanziario del colosso tlc, Meng Wanzhou, ...Centinaia di sostenitori di Meng Wanzhou si sono riversati all'aeroporto Shenzhen sventolando bandiere cinesi e striscioni in segno di sostegno con la direttrice finanziaria di. Meng Wanzhou ha fatto rientro a casa da Vancouver, in Canada, dopo tre anni di arresti domiciliari su richiesta degli Stati Uniti, e contemporanemente due cittadini canadesi - l'ex diplomatico ...Appena rientrata in Cina, a Shenzhen, Lady Huawei ha ringraziato pubblicamente il presidente Xi Jinping. "Ha a cuore la sicurezza di ogni cittadino cinese, inclusa me", ha detto il direttore finanziar ...Oggi vi è stato tuttavia un vero e proprio colpo di scena a seguito di un accordo avvenuto tra il dipartimento di Giustizia Usa e “Lady Huawei”, presto formalizzato in sede di tribunale, secondo cui ...