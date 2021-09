Johnny Depp: "Interpreterò Jack Sparrow solo per i bambini, è l'unica cosa che conta" (Di sabato 25 settembre 2021) Johnny Depp, durante una conferenza stampa recente, ha rivelato che si calerà nei panni di Jack Sparrow soltanto per i bambini, visto che non potrà più farlo sul set dei Pirati dei Caraibi. Johnny Depp, durante la conferenza stampa dei Donostia Award, ha rivelato che anche se non potrà più interpretare Jack Sparrow nei film della disney riprenderà il personaggio dei Pirati dei Caraibi per le "feste di compleanno dei bambini, questo nessuno può portarmelo via". Depp ha dichiarato di essere stato boicottato da Hollywood a causa delle controversie relative al divorzio con la sua ex moglie, Amber Heard, e da allora è stato vittima della cosiddetta "cancel culture". Quando gli è stato chiesto se gli sarebbe ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 settembre 2021), durante una conferenza stampa recente, ha rivelato che si calerà nei panni disoltanto per i, visto che non potrà più farlo sul set dei Pirati dei Caraibi., durante la conferenza stampa dei Donostia Award, ha rivelato che anche se non potrà più interpretarenei film della disney riprenderà il personaggio dei Pirati dei Caraibi per le "feste di compleanno dei, questo nessuno può portarmelo via".ha dichiarato di essere stato boicottato da Hollywood a causa delle controversie relative al divorzio con la sua ex moglie, Amber Heard, e da allora è stato vittima della cosiddetta "cancel culture". Quando gli è stato chiesto se gli sarebbe ...

Advertising

SkyTG24 : Il caso Minamata, da oggi il nuovo film Sky Original con Johnny Depp - sofonisba55 : Dalla cancel culture non si salva nessuno, neanche Johnny Depp che denuncia: 'Ormai è fuori controllo'… - Efekto10 : #Espectáculos #JohnnyDepp recibe premio Donostia - 88AlisC : RT @gracedepp_: Johnny Depp voce della verità - noventano : @meriadocco @VPrivaci @JamesLucasIT Questo film non l'ho visto, e credo non sia stato trasmesso dalle TV italiane.… -