Il principe Andrea affronterà il processo in tribunale per le accuse di Virginia Giuffre (Di sabato 25 settembre 2021) Il principe Andrea ha ufficialmente concesso la corretta notificazione del processo nella causa di New York intentata contro di lui da Virginia Giuffre. Dopo settimane trascorse a Balmoral, in Scozia, evitando che ciò potesse accadere, i suoi avvocati hanno accettato di ricevere la citazione della denuncia. Ma cosa accadrà adesso? La denuncia contro il principe … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

