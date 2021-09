GFVip 2021: le docce ‘hot’ dei vipponi (Di sabato 25 settembre 2021) Ainett e Samy L’atmosfera si fa rovente al Grande Fratello Vip 2021. I “vipponi” di Alfonso Signorini si sono infatti concessi le loro prime docce hot, da sempre apprezzatissime dai telespettatori del reality. Dalle sensualissime Raffaella Fico, Francesca Cipriani, Carmen Russo e Manila Nazzaro, passando per gli aitanti Samy Youssef, Alex Belli, Gianmaria Antinolfi, nella casa del Grande Fratello Vip c’è spazio anche per concedersi un bagno un po’ più rilassante, come quello scelto da Davide Silvestri e Tommaso Eletti o dalla principessa, che in fondo preferisce stare comoda, Clarissa Hailé Selassié. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti. Perché, in fondo, chi non ama rifarsi gli occhi di fronte ad un bel ragazzo e ad una bella ragazza? Nella società moderna, contornata dal (a volte eccessivo) politicamente corretto, l’estetica ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 25 settembre 2021) Ainett e Samy L’atmosfera si fa rovente al Grande Fratello Vip. I “” di Alfonso Signorini si sono infatti concessi le loro primehot, da sempre apprezzatissime dai telespettatori del reality. Dalle sensualissime Raffaella Fico, Francesca Cipriani, Carmen Russo e Manila Nazzaro, passando per gli aitanti Samy Youssef, Alex Belli, Gianmaria Antinolfi, nella casa del Grande Fratello Vip c’è spazio anche per concedersi un bagno un po’ più rilassante, come quello scelto da Davide Silvestri e Tommaso Eletti o dalla principessa, che in fondo preferisce stare comoda, Clarissa Hailé Selassié. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti. Perché, in fondo, chi non ama rifarsi gli occhi di fronte ad un bel ragazzo e ad una bella ragazza? Nella società moderna, contornata dal (a volte eccessivo) politicamente corretto, l’estetica ...

