Fall Guys entra nel Guinness dei Primati | è il gioco PlayStation Plus più scaricato di sempre – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

Multiplayerit : Fall Guys entra nel Guinness dei Primati: è il gioco PlayStation Plus più scaricato di sempre - Maicon2011 : Vitoria do time kena e os rots no fall guys #PS4share - feliproenca : Esse Zig Zag Arena é tipo um Fall Guys na TV - GarridoJosiel : @TheJodyhar Es como Fall guys pero sangriento - AlanLook3 : COMPRE FALL GUYS AKJSJAJA -

Ultime Notizie dalla rete : Fall Guys

Multiplayer.it

Da oggi 21 settembre è uscito l'atteso Kena Bridge of Spirits su PC, PS4 e PS5, e per festeggiare l'evento, i personaggi dell'avventura di Ember Lab arrivano su. Mediatonic fa infatti sapere sui suo profili social che la protagonista Kena e uno spiritello Rot arrivano con delle skin da ottenere in cambio di corone. Come potete vedere nel tweet qui ...Per celebrare l'uscita di Kena: Bridge of Spirits è stato annunciato un crossover con. La collaborazione vede due nuovi outfit dedicati ai Rot e a Kena, il primo è disponibile da oggi e l'altro dal 24 settembre. Le skin potranno essere ottenute spendendo cinque corone per la ...Fall Guys si è aggiudicato un posto nel libro dei Guinness dei Primati per essere il gioco PlayStation Plus più scaricato di sempre.. Mediatonic ha annunciato che Fall Guys ha ottenuto la ...Fall Guys Ultimate Knockout è ufficialmente entrato nel Guinness World Record imponendosi come il gioco PlayStation Plus più scaricato di sempre.