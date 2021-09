Ezio Camuncoli | un romanziere senza compromessi

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 25 settembre 2021) Roma, 25 set – Nel cantos 73 del ciclo malatestiano Ezra Pound si fa guidare dallo spirito di Guido Cavalcanti e, passando per Arimino, fa conoscere al mondo lo spirito gagliardo di un’anonima contadinella romagnola. La storia della brava pupetta fu raccontata – probabilmente inventata, ma non è questo il punto – al poeta statunitense da(Gatteo 1895 – 1957). Una delle più brillanti, ma allo stesso tempo sconosciute, firme romagnole del secolo scorso. Ignoto perché dimenticato. Anche dal suo paese natìo, per lo meno fino a che la cittadina posta tra Rimini e Cesena è stata amministrata dalla sinistra. Recentemente infatti la giunta di centrodestra ne ha onorato il ricordo intitolando una via.e la prima metà del ‘900 Prestigioso giornalista, redattore del Popolo d’Italia nonché ...