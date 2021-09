Devozione alla Beata Vergine Maria: Preghiera del mattino del 25 Settembre 2021 (Di sabato 25 settembre 2021) Il Sabato è il giorno della Devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la Preghiera del mattino di oggi. Chiediamo per intercessione della Madonna aiuto e sostegno per questo nuovo giorno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Accogli con bontà, o Signore, la Preghiera mattutina L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 25 settembre 2021) Il Sabato è il giorno della. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con ladeldi oggi. Chiediamo per intercessione della Madonna aiuto e sostegno per questo nuovo giorno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Accogli con bontà, o Signore, lamattutina L'articolo proviene da La Luce di

Advertising

giusnico19511 : @erretti42 Sallusti, è risaputo che è un giornalista di chiara devozione a papy e sa bene quello che bolle in pent… - ACIZIT : <<O voi che credete, alzatevi come testimoni di Allah in tutta onestà, e non lasciate che l'odio di un popolo vi al… - isoletoscane : RT @Elbareport: Il Prof. Casini dona foto di Testimonianze della devozione popolare nell’Arcipelago alla Soprintendenza - Elbareport - Quot… - FilomenaGallo55 : RT @donivanlicinio: Questa mattina intervista telefonica con Radio Maria Malta ???? . La devozione maltese alla Madonna di Pompei è profondi… - colorARTillery : @TitvsImperator2 Se lavori in una multinazionale IT ti promuovono secondo il tuo grado di devozione a G.A.D.U. All… -