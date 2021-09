Dayane Mello cade e sbatte la testa | i suoi fan sono in ansia – VIDEO

(Di sabato 25 settembre 2021)la: ifanin. La modella brasiliana è apparsa in condizioni preoccupanti su Instagram E’ stata una delle grandi protagoniste dei reality in Italia, specie al Grande Fratello Vip.ha colpito il pubblico del piccolo schermo con la sua naturalezza oltre che con un L'articolo proviene da Inews.it.

è una concorrente di A Fazenda , un reality brasiliano, ma i video di ciò che le succede girano anche in Italia. Un po' come è successo quando lei era al GF Vip e c'erano i fan brasiliani ...Anche ieri sera a La Fazenda la produzione del reality show ha organizzato una festa per fare bere i concorrenti,compresa. Sul web, da ore, si parla di stupro in diretta da parte di Nego Do Borel dopo i ripetuti approcci andati male. Stupro a La Fazenda?vittima del suo aguzzino Anche ...Iniziano a girare video su profili portoghesi che recitano “Stupro a La Fazenda” e riportano i tentativi di approccio del concorrente ...Rosalinda Cannavò è molto preoccupata per la sua amica Dayane Mello che sta affrontando una nuova avventura televisiva nel reality La Fazenda ...