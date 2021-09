Calcio: D'Aversa, Allegri? è un vincente (Di sabato 25 settembre 2021) "Allegri? È un vincente, non si discute". Cosi il tecnico della Sampdoria Roberto D'Aversa parla dell'allenatore della Juventus in vista della sfida di domani a Torino e aggiunge ai media ufficiali ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 25 settembre 2021) "? È un, non si discute". Cosi il tecnico della Sampdoria Roberto D'parla dell'allenatore della Juventus in vista della sfida di domani a Torino e aggiunge ai media ufficiali ...

Advertising

sportface2016 : Le parole di D'Aversa alla vigilia di #JuventusSampdoria - susydigennaro : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - D'Aversa: 'Tanta rabbia per la partita persa contro il Napoli' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - D'Aversa: 'Tanta rabbia per la partita persa contro il Napoli' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - D'Aversa: 'Tanta rabbia per la partita persa contro il Napoli' - napolimagazine : SAMPDORIA - D'Aversa: 'Tanta rabbia per la partita persa contro il Napoli' -