Wsj, accordo con Usa, Lady Huawei potrà tornare in Cina

Il Dipartimento di Giustizia americano ha raggiunto un accordo che consentirà a 'Lady Huawei' - Meng Wanzhou, la responsabile finanziaria di Huawei - di tornare in Cina dopo quasi tre anni agli arresti in Canada su richiesta americana.

Ultime Notizie dalla rete : Wsj accordo Wsj, accordo con Usa, Lady Huawei potrà tornare in Cina Il Dipartimento di Giustizia americano ha raggiunto un accordo che consentirà a 'Lady Huawei' - Meng Wanzhou, la responsabile finanziaria di Huawei - di tornare in Cina dopo quasi tre anni agli arresti in Canada su richiesta americana. Lo riporta il Wall ...

Wsj, accordo con Usa, Lady Huawei potrà tornare in Cina

Il Dipartimento di Giustizia americano ha raggiunto un accordo che consentirà a 'Lady Huawei' - Meng Wanzhou, la responsabile finanziaria di Huawei - di tornare in Cina dopo quasi tre anni agli arresti in Canada su richiesta americana. Lo riporta il Wall Street Journal.

