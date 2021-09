Uomini e Donne, trono over: Giorgio Manetti tornerà per corteggiare la nemica di Gemma (Di venerdì 24 settembre 2021) Anche quest’anno il trono over di Uomini e Donne sembra riscuotere un certo successo. Merito anche di Gemma Galgani, la storica dama torinese reduce da un intervento di chirurgia estetica al seno. Lo scorso anno, invece, la Galgani aveva fatto il suo debutto a U&D con un vistoso lifting. L’ex di Gemma Galgani torna a Uomini e Donne? Tra i protagonisti storici del programma di Maria De Filippi, che potrebbero tornare in pista c’è Giorgio Manetti, da poco tornato single. Gli appassionati del trono over di Uomini e Donne non dimenticheranno la burrascosa love story tra Gemma Galgani e Giorgio ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 24 settembre 2021) Anche quest’anno ildisembra riscuotere un certo successo. Merito anche diGalgani, la storica dama torinese reduce da un intervento di chirurgia estetica al seno. Lo scorso anno, invece, la Galgani aveva fatto il suo debutto a U&D con un vistoso lifting. L’ex diGalgani torna a? Tra i protagonisti storici del programma di Maria De Filippi, che potrebbero tornare in pista c’è, da poco tornato single. Gli appassionati deldinon dimenticheranno la burrascosa love story traGalgani e...

