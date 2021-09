Una cesenate alla conquista di X Factor: talento, ironia e un look colorato stregano la giuria (Di venerdì 24 settembre 2021) talento e ironia, esempi in cui la musica dà coraggio ai giovani. Sono stati gli ingredienti della seconda puntata di audizioni di X Factor 2021, che ha visto protagonista una giovane cesenate, la ... Leggi su cesenatoday (Di venerdì 24 settembre 2021), esempi in cui la musica dà coraggio ai giovani. Sono stati gli ingredienti della seconda puntata di audizioni di X2021, che ha visto protagonista una giovane, la ...

Advertising

infoitcultura : Una cesenate alla conquista di X Factor: talento, ironia e un look colorato stregano la giuria - news_modena : "Eliminare la tampon tax", il Pd cesenate presenta una mozione in consiglio comunale - news_ravenna : "Eliminare la tampon tax", il Pd cesenate presenta una mozione in consiglio comunale - news_forlicesen : "Eliminare la tampon tax", il Pd cesenate presenta una mozione in consiglio comunale - news_forlicesen : 'Eliminare la tampon tax', il Pd cesenate presenta una mozione in consiglio comunale -