Ultime Notizie Roma del 24-09-2021 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 settembre 2021)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale eletto presidente della Catalogna Carrefour è stato arrestato dalla polizia si arriva all’aeroporto di Alghero sulla base di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità spagnole per reati contro l’ordine e la sicurezza pubblica Nazionale secondo il quotidiano del paese che cita fonti giuridiche Simone è stato trasferito nel carcere di Sassari l’udienza è prevista in mattinata Il giudice dovrà decidere se rilasciarlo ordinare le tradizioni Spagna scrivere misura dell’ex presidente Catalano nota confermare la notizia diffusa dai media spagnoli e subito rimbalzata su quelli internazionali anche l’avvocato di più di Gonzalo Boy trattativa stato mafia assolto in appello Dell’Utri Mori assolti anche De Donno è sovrano in pena ridotta al vostro Leoluca bagarella ...