Stop allo smart working per i lavoratori pubblici. Brunetta: «Dal 15 ottobre una nuova normalità» (Di venerdì 24 settembre 2021) Dal 15 ottobre i lavoratori pubblici dovranno tornare in presenza. Finisce infatti l'era dello smart working come «modalità ordinaria di svolgimento» delle loro mansioni. «Le Pubbliche amministrazioni assicureranno che il ritorno in presenza avvenga in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle misure anti Covid-19», ha chiarito in una nota di Palazzo Chigi, dopo la firma del Dpcm da parte del premier Mario Draghi. Brunetta: «Si apre l'era di una nuova normalità» «Con la firma del presidente del Consiglio Mario Draghi al decreto che fa cessare il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nella Pubblica amministrazione, si apre l'era di una nuova normalità e si completa il quadro ...

