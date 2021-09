Serie A 2021/2022, arbitri sesta giornata: Lazio-Roma a Guida, Inter-Atalanta a Maresca (Di venerdì 24 settembre 2021) La sesta giornata di Serie A 2021/2022 regalerà emozioni e intrattenimento agli appassionati di calcio italiani. Non solo l’infuocato derby tra Lazio e Roma, una delle più sentite stracittadine al mondo, ma anche Inter-Atalanta, nonché sotto i riflettori Spezia-Milan e Napoli-Cagliari. L’Aia ha comunicato le scelte riguardanti i fischietti incaricati di dirigere le varie sfide del turno di campionato in questione: il derby tra Lazio e Roma verrà diretto da Guida di Torre Annunziata mentre sarà Maresca a fischiare in Inter-Atalanta. Manganiello designato per Spezia-Milan, Piccinini per la capolista Napoli e Ayroldi per ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 settembre 2021) Ladiregalerà emozioni e intrattenimento agli appassionati di calcio italiani. Non solo l’infuocato derby tra, una delle più sentite stracittadine al mondo, ma anche, nonché sotto i riflettori Spezia-Milan e Napoli-Cagliari. L’Aia ha comunicato le scelte riguardanti i fischietti incaricati di dirigere le varie sfide del turno di campionato in questione: il derby traverrà diretto dadi Torre Annunziata mentre saràa fischiare in. Manganiello designato per Spezia-Milan, Piccinini per la capolista Napoli e Ayroldi per ...

