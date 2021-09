“Se non riparte l’economia circolare l’Ue fallirà target climatici” (di C. Luciano) (Di venerdì 24 settembre 2021) (di Carlo Luciano) Se non si rilancia l’economia circolare non si raggiungono gli obiettivi di difesa del clima. Ma, anche solo limitandosi a centrare i target di riciclo, nell’Unione europea è possibile una riduzione di 477 milioni di tonnellate di gas serra, più del totale delle emissioni italiane. Un dato a cui si arriva sommando una serie di azioni virtuose. Ad esempio ogni tonnellata di plastica rigenerata invece che incenerita permette di risparmiare l’equivalente delle emissioni annuali di un’auto. E una riduzione nell’estrazione di materie prime del 28%, può portare a una riduzione del 63% delle emissioni, garantendo una crescita economica dell’1,5%. Sono alcuni dei dati contenuti nel quaderno Economia circolare e mitigazione del cambiamento climatico, uno studio firmato dall’Alleanza per ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 settembre 2021) (di Carlo) Se non si rilancianon si raggiungono gli obiettivi di difesa del clima. Ma, anche solo limitandosi a centrare idi riciclo, nell’Unione europea è possibile una riduzione di 477 milioni di tonnellate di gas serra, più del totale delle emissioni italiane. Un dato a cui si arriva sommando una serie di azioni virtuose. Ad esempio ogni tonnellata di plastica rigenerata invece che incenerita permette di risparmiare l’equivalente delle emissioni annuali di un’auto. E una riduzione nell’estrazione di materie prime del 28%, può portare a una riduzione del 63% delle emissioni, garantendo una crescita economica dell’1,5%. Sono alcuni dei dati contenuti nel quaderno Economiae mitigazione del cambiamento climatico, uno studio firmato dall’Alleanza per ...

