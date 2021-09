Programmi TV di stasera, venerdì 24 settembre 2021. Su Rai 3 Alessio Boni e Riccardo Scamarcio in «Non sono un Assassino» (Di venerdì 24 settembre 2021) Non sono un Assassino - Alessio Boni Rai1, ore 21.25: Tale e Quale Show Nella seconda puntata del programma condotto da Carlo Conti i concorrenti dovranno immedesimarsi negli Artisti che, cantando rigorosamente dal vivo, vestiranno i panni del calibro di Liza Minnelli (Francesca Aleotta), Tina Turner (Deborah Johnson), Baby K (Federica Nargi), Donatella Rettore (Stefania Orlando), Damiano dei Maneskin (Alba Parietti), Claudio Baglioni (Dennis Fantina), i Bee Gees (i Gemelli di Guidonia), Nino D’Angelo (Biagio Izzo), Franco Califano (Simone Montedoro), Sangiovanni (Pierpaolo Petrelli) e Mika (Ciro Priello). Chi riuscirà a convincere la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e il quarto giudice a sorpresa? Ricordando che, come sempre, anche ogni Artista avrà la possibilità di ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 24 settembre 2021) NonunRai1, ore 21.25: Tale e Quale Show Nella seconda puntata del programma condotto da Carlo Conti i concorrenti dovranno immedesimarsi negli Artisti che, cantando rigorosamente dal vivo, vestiranno i panni del calibro di Liza Minnelli (Francesca Aleotta), Tina Turner (Deborah Johnson), Baby K (Federica Nargi), Donatella Rettore (Stefania Orlando), Damiano dei Maneskin (Alba Parietti), Claudio Baglioni (Dennis Fantina), i Bee Gees (i Gemelli di Guidonia), Nino D’Angelo (Biagio Izzo), Franco Califano (Simone Montedoro), Sangiovanni (Pierpaolo Petrelli) e Mika (Ciro Priello). Chi riuscirà a convincere la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e il quarto giudice a sorpresa? Ricordando che, come sempre, anche ogni Artista avrà la possibilità di ...

