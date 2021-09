Primi baci al GF VIP 6 | Manuel Bortuzzo e Lulù si lasciano andare

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 24 settembre 2021) Una settimana dopo…Una settimana dopo ecco ie le prime tenere effusioni nella casa del Grande Fratello VIP 6. Era evidente che trae la principessaci fosse una bella alchimia e a quanto pare, questo feeling sta pian piano diventando anche altro. Una coppia che piace ad alcuni spettatori ma non proprio a tutti. Molti fan del GF VIP avrebbero voluto vedere i due più protagonisti di altre dinamiche in casa e invece, almeno per il momento, si stanno leggermente defilando. Ma siamo ancora all’inizio e stare dietro a 22 concorrenti ( che poi in realtà sono 24) non è facile. Per cui tutto potrebbe succedere e in questo momentohanno deciso di pensare alla loro “coppia”. Era stata la principessa a confermare che tra lei e ...