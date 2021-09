Piccoli Figliuolo crescono

Leggi su panorama

(Di venerdì 24 settembre 2021) I commissari governativi alle varie emergenze sono un'italica abitudine. Soltanto consultando il sito di Palazzo Chigi se ne contano 42. Incarichi che spesso vanno a ex politici o a veri e propri professionisti del risanamento per decreto. Una delle ultime nomine è arrivata a inizio 2021: «Commissario straordinario del governo per gli interventi di restauro e valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano a Ventotene». Un ruolo, ritenuto a quanto pare di vitale importanza, per il quale è stata confermata Silvia Costa, già nominata dal governo nel 2020, anno d'istituzione di questa figura. La scelta era ricaduta proprio sulla Costa, che così è suo malgrado rientrata in politica, ma dalla porta secondaria. Il suo cursus honorum è in effetti infinito: prima assessore al comune di Roma (1976-1985), poi deputata per tre legislature (1983-1994), quindi sottosegretaria ...