Milan, Florenzi out per precauzione: già con l'Atletico ci potrà essere (Di venerdì 24 settembre 2021) Stefano Pioli quest'oggi in conferenza stampa ha annunciato l'assenza di Alessandro Florenzi per la trasferta di La Spezia di domani. Il laterale rossonero, che come spiegato da Pioli sarà fuori causa per un trauma contusivo al ginocchio sinistro. Nulla di grave però per l'ex Roma e PSG, che dovrebbe tornare a disposizione per la gara di Champions League di martedì con l'Atletico Madrid. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

