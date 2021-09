Michela Coppa è diventata mamma | è nata Fara Alma

Leggi su newscronaca.myblog

(Di venerdì 24 settembre 2021) “Stiamo bene e siamo totalmente innamorate”. Con queste parolecomunica ai follower la nascita della sua prima bimba, avuta dall’imprenditore Christian Milia.è venuta al mondo da poche ore e la showgirl non sta più nella pelle. Subito ha postato uno scatto della piccolina attaccata al suo seno e poi la prima poppata. “Sei arrivata piccola, anima luminosa!” ha scritto la neo. “Abbiamo lottato insieme da subito e finalmente ti ho tra le braccia! Con la tua voglia di vita hai stupito tutti anche me nascendo in anticipo di una settimana! Sono bastate 12 ore dall’inizio della rottura delle acque per guardarti negli occhi! Piena di capelli e di nuova vita! Grazie a tutte per i vostri messaggi!” continua il messaggio della ...