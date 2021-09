Liceo linguistico De Filippis Galdi di Cava de’ Tirreni in festa (Di venerdì 24 settembre 2021) Si celebra in tutta l’Europa il 26 settembre. E’ la Giornata europea delle lingue proclamata dal Consiglio d’Europa di Strasburgo nel 2001 con il Patrocinio della UE. Scopo è richiamare l’attenzione sulla ricca diversità linguistica e culturale del vecchio continente. Ma è anche occasione per celebrare tutte le lingue che vengono parlate in Europa, ivi comprese quelle dei popoli migranti, nella convinzione che il pluralismo linguistico sia un elemento chiave nel processo di integrazione. Ed è in questo spirito che il Dipartimento di Lingue straniere del Liceo linguistico “F. De Filippis” di Cava de’ Tirreni, sempre attento ai mutamenti culturali e sempre pronto a partecipare a tutte le iniziative del settore linguistico, aderisce alla celebrazione anticipando ad oggi, ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 24 settembre 2021) Si celebra in tutta l’Europa il 26 settembre. E’ la Giornata europea delle lingue proclamata dal Consiglio d’Europa di Strasburgo nel 2001 con il Patrocinio della UE. Scopo è richiamare l’attenzione sulla ricca diversità linguistica e culturale del vecchio continente. Ma è anche occasione per celebrare tutte le lingue che vengono parlate in Europa, ivi comprese quelle dei popoli migranti, nella convinzione che il pluralismosia un elemento chiave nel processo di integrazione. Ed è in questo spirito che il Dipartimento di Lingue straniere del“F. De” dide’, sempre attento ai mutamenti culturali e sempre pronto a partecipare a tutte le iniziative del settore, aderisce alla celebrazione anticipando ad oggi, ...

