L'appello di Draghi all'Onu, rilanciamo il multilateralismo pe rle sfide globali (Di venerdì 24 settembre 2021) AGI - Davanti alla platea dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, Mario Draghi lancia un appello per il rilancio del multilateralismo in politica estera e per la tutela dei diritti fondamentali, "a partire dalle donne afghane", e denuncia le "differenze drammatiche nella diffusione dei vaccini" anti Covid nel mondo, emergenza che si interseca con quella alimentare e climatica. "Da qualche tempo assistiamo a un progressivo indebolimento del multilateralismo, che ha garantito pace, sicurezza e prosperità a partire dal Dopoguerra", afferma il presidente del Consiglio nel suo intervento all'Onu. "Gli ultimi mesi ci hanno però posto davanti a problemi che non possiamo risolvere da soli. Penso alla pandemia, e al rischio di nuove e pericolose varianti del virus. Al cambiamento climatico e alla difesa della ... Leggi su agi (Di venerdì 24 settembre 2021) AGI - Davanti alla platea dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, Mariolancia unper il rilancio delin politica estera e per la tutela dei diritti fondamentali, "a partire dalle donne afghane", e denuncia le "differenze drammatiche nella diffusione dei vaccini" anti Covid nel mondo, emergenza che si interseca con quella alimentare e climatica. "Da qualche tempo assistiamo a un progressivo indebolimento del, che ha garantito pace, sicurezza e prosperità a partire dal Dopoguerra", afferma il presidente del Consiglio nel suo intervento all'Onu. "Gli ultimi mesi ci hanno però posto davanti a problemi che non possiamo risolvere da soli. Penso alla pandemia, e al rischio di nuove e pericolose varianti del virus. Al cambiamento climatico e alla difesa della ...

Advertising

sulsitodisimone : L'appello di Draghi all'Onu, rilanciamo il multilateralismo pe rle sfide globali - GoodMorningIT : - sotirias : RT @KRISKSB: I primi effetti del 'patto sociale' e del governo Draghi sulla ?? Giustizia! Trattativa Stato-mafia: assolti in appello Dell’U… - MarcoSironi5 : RT @ASpada_: Il Presidente #Draghi è la persona giusta per guidare il cambiamento, non solo per superare i tempi difficili che stiamo viven… - lucio22673283 : RT @Tg1Rai: Appello di Draghi sul #ClimateEmergency . Da Atene il premier invita ad una svolta: 'le conseguenze dei cambiamenti climatici -… -